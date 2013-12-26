S&P улучшило прогноз по рейтингу Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's улучшило прогноз по рейтингам Украины до стабильного с негативного и подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги в иностранной и национальной валюте Украины "B-/B", говорится в сообщении агентства.

«Стабильный прогноз отражает наше мнение о том, что 15 миллиардов долларов (около 8% ВВП в 2014 году) в прямое финансирование, которое Россия объявила 18 декабря 2013 года, обеспечит украинскому правительству внешнее финансирование необходимых в следующем году бюджетных программ», - говорится в сообщении агентства.

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По мнению аналитиков Standard & Poor's, острота внешних и бюджетных проблем Украины существенно снизилась после объявления о получении финансовой помощи от России. «Поскольку Россия может ежеквартально пересматривать объем финансовой помощи, эта финансовая помощь будет зависеть от сохранения конструктивных дипломатических отношений между странами», - написали аналитики в отчете и отметили, что финансовая зависимость Украины от России повысится.

"Рейтинги поддерживаются относительно невысоким, хоть и растущим, уровнем госдолга и диверсифицированной экономикой", - говорится в релизе S&P.

Негативное рейтинговое действие возможно в случае, если в ближайший год финансовая помощь Украине от России будет предоставлена в недостаточном объеме или если политические волнения в стране усилятся. Рейтинги могут быть повышены в случае проведения экономических реформ, которые могли бы понизить внешний и бюджетный дефициты, говорится в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.

1 ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Прогнозы по рейтингам - негативные.

Вслед за проведением крупнейшей в истории Украины массовой акции гражданского протеста 1 декабря резко выросла доходность украинских евробондов со сроком погашения в июне 2014 года - до более чем 19% с 7,95%. Кроме того, стало известно о резкой волне распродажи украинских евробондов на рынке заимствований.

В частности, один из крупнейших инвестиционных фондов США Franklin Templeton, оперирующий пенсионными активами и государственными долговыми бумагами разных стран и выкупивший в августе текущего года пятую часть прямого внешнего долга Украины, осуществил еще одну сделку по покупке украинских государственных евробондов на сумму свыше 1,4 млрд долл., увеличив, таким образом, объем выкупленного долга до 6 млрд долл.

5 декабря Standard & Poor’s сообщило, что может ухудшить кредитный рейтинг Украины с «В-» в случае сохранения напряженности и эскалации насилия в стране.