S&P улучшило прогноз по рейтингу Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's улучшило прогноз по рейтингам Украины до стабильного с негативного и подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги в иностранной и национальной валюте Украины "B-/B", говорится в сообщении агентства.

«Стабильный прогноз отражает наше мнение о том, что 15 миллиардов долларов (около 8% ВВП в 2014 году) в прямое финансирование, которое Россия объявила 18 декабря 2013 года, обеспечит украинскому правительству внешнее финансирование необходимых в следующем году бюджетных программ», - говорится в сообщении агентства.

"Рейтинги поддерживаются относительно невысоким, хоть и растущим, уровнем госдолга и диверсифицированной экономикой", - говорится в релизе S&P.

Негативное рейтинговое действие возможно в случае, если в ближайший год финансовая помощь Украине от России будет предоставлена в недостаточном объеме или если политические волнения в стране усилятся. Рейтинги могут быть повышены в случае проведения экономических реформ, которые могли бы понизить внешний и бюджетный дефициты, говорится в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.

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