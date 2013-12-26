Китай ожидает роста ВВП по итогам года на уровне 7,6%

Темпы роста китайской экономики в текущем году составят 7,6%, а не 7,8%, как ожидалось ранее, сообщил Госсовет Китайской Народной Республики (КНР).

Тем не менее результат превысит целевой показатель в 7,5%. Однако нельзя не отметить, что снижение темпов роста китайской экономики наблюдается уже третий год подряд, сообщают Вести.ru.

В докладе Госсовета КНР в качестве основных рисков отмечаются социальная напряженность и ухудшение экологии. Экономика Китая столкнулась с ростом стоимости рабочей силы и издержек на обеспечение экологии. На этом фоне уже сейчас наблюдается локальное перемещение производства из Китая в другие страны.

Только за этот год МРОТ в стране вырос на 17%. Однако избежать этого было просто невозможно, ведь власти во главе с Си Цзиньпинем намерены переориентировать экономику на внутренний спрос, рост которого в свою очередь невозможен без повышения зарплат.