Президент Украины Виктор Янукович обещает принимать жесткие кадровые решения в следующем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал на заседании Совета регионов.

"В будущем году мы будем принимать жесткие решения, в том числе, как я повторяю, и кадровые", - подчеркнул Президент.

Напомним, Кабинет министров 21 ноября решил прекратить работу над подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС. Запланированное на конец ноября подписание соглашения на саммите в Вильнюсе не состоялось, что вызвало акции протеста по всей стране.

13 декабря Янукович заявил, что соглашение с ЕС было подготовлено с нарушением национальных интересов, поэтому ответственные за его разработку будут отстранены или вообще уволены.

Также Янукович обещает усилить ответственность должностных лиц за коррупционные деяния.

"Одним словом, нужно объявить решительную войну коррупции. Мы сразу после нового года будем собираться отдельно по этому вопросу, и будем ставить его, как говорят, ребром", - сказал Президент.

Он пообещал создать горячую линию для граждан и предпринимателей.

"И кто попадется, как говорят, под эти ножницы, я им не завидую”, - сказал Президент.

При этом он отметил, что, в первую очередь это касается правоохранительных и контролирующих органов.

В ходе своего выступления о борьбе с коррупцией, В.Янукович остановился и сказал: "Я вижу у некоторых здесь какие-то улыбки, чтобы они, как говорится, у вас не были последними".