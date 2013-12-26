«ПриватБанк» выплатит 20 тыс. грн за поимку похитителей банкомата в Николаеве

«ПриватБанк» объявил награду в размере 20 тыс. грн за любую информацию, которая поможет задержанию похитителей банкомата банка из холла магазина “ЭкоМаркет” в Николаеве, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

По информации службы безопасности банка, в ночь на 26 декабря двое неизвестных с хорошей физической подготовкой вскрыли двери магазина, вырвали банкомат с места его установки и погрузили в стоявший рядом автофургон. Как уточняется, похищенный банкомат был почти пустым и ожидал пополнения наличными следующим утром. Информация о похищении банкомата поступила автоматически через систему охранной сигнализации, но прибывшим на место преступления сотрудникам охранной службы не удалось задержать грабителей. Преступление заняло не более 1 минуты, в то же время, камеры видеонаблюдения магазина зафиксировали силуэты грабителей и автомобиля. Органы МВД в Николаеве ведут расследование по факту хищения банкомата.

Также сообщается, что с начала 2013 года банк выплатил в качестве вознаграждения за раскрытие преступлений против банка и задержание мошенников свыше 500 тыс. грн. Практически 80% преступлений, совершенных в отношении банка, раскрывается в течение месяца после их совершения.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.