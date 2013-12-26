Президент надеется, что госбюджет-2014 парламент примет 16 января

Президент Украины Виктор Янукович надеется, что закон о государственном бюджете на 2014 год Верховная Рада примет 16 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Совета регионов.

Янукович отметил, что впервые за много лет Украина будет встречать Новый год без государственного бюджета.

"Безусловно, это недопустимо для цивилизованной страны, но так произошло. Парламент по вине блокировщиков от оппозиции оказался недееспособным при рассмотрении проекта госбюджета. Я не знаю, как это назвать. Трудно подобрать слова. Безусловно, всем известны эти причины, по которым это делается, почему бюджет даже не рассматривался", - сказал Янукович.

Он также выразил надежду, что бюджет будет принят 16 января. "Будем надеяться, что он будет принят 16 января. Запишем, давайте", - предложил Янукович.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 декабря представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год с прогнозом инфляции в 4,3%, ростом ВВП на уровне 3%, дефицитом в 59,5 млрд грн и госдолгом на уровне 35% от ВВП.

Верховная Рада Украины приняла постановление "Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год", согласно которому рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года.

23 декабря Янукович провел совещание с премьер-министром Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком по вопросам принятия госбюджета на 2014 год и выполнения социальных обязательств в рамках бюджета 2013 года.

Янукович подчеркнул важность скорейшего принятия бюджета на 2014 год и высказался за целесообразность продолжить парламентскую сессию и на этой неделе «не отдыхать, а работать». «Так мы всегда делали, кстати. В последнюю неделю перед Новым годом мы принимали бюджет», - отметил он.

20 декабря Рыбак закрыл заседание Верховной Рады и напомнил, что следующее заседание состоится 14 января 2014 года.