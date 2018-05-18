Депутат Татьяна Слюз: Правительство в бюджете-2014 создает «загашники» под президентские выборы

Правительство в проекте госбюджета-2014 манипулирует средствами, создавая «загашники» перед предстоящими президентскими выборами. А согласно новому Бюджетному кодексу, перераспределять деньги по бюджетным программам Кабмин может без одобрения Верховной Радой, но по согласованию с бюджетным комитетом, в котором большинство - депутаты от Партии регионов. Таким образом все реализуется. Это имело место и в текущем году. Об этом в интервью УНИАН заявила член бюджетного комитета Верховной Рады, экс-глава Госказначейства Украины Татьяна Слюз. Она оценила проект госбюджета на 2014 год как бюджет долговой политики при полном отсутствии планов по реформированию экономики и повышению социальных стандартов. По ее мнению, кредит Российской Федерации будет использован в основном на покрытие дефицита бюджета, который может достичь 100 млрд грн. Причем получение оставшихся российских 12 млрд долл. проектом бюджета-2014 не предусмотрено.

- Татьяна Яросла́вовна, Вы ознакомились с проектом госбюджета на 2014 год. Как в целом его можно охарактеризовать - бюджет развития, социальный, консервативный?

- Очень много перекосов. Например, статья первая проекта закона о госбюджете предусматривает доходы бюджета на уровне 392,4 млрд грн, в представлении документа – 389,7 млрд грн. Аналогично и по расходам госбюджета: в пояснительной записке и по словам выступавшего в Раде первого замминистра финансов Мярковского - 328 млрд грн, по проекту документа – 447,3 млрд грн. По моему мнению, такое манипулирование показателями обусловлено межбюджетными трансфертами - дотациями и субвенциями, которые согласно бюджетной классификации должны быть включены в доходы и расходы. Очевидно, исполнители, готовившие сопроводительные документы к проекту, просто забыли это уточнить.

Что касается общей оценки, то бюджет следующего года нельзя назвать ни бюджетом развития, ни социальным. Это - бюджет долговой политики. Опять заложена цифра 50 млрд грн кредитов под госгарантии. А это - расходы бюджетных учреждений, которые они финансировать не в состоянии. Соответственно, весь груз ложится на госбюджет. Планов по реформированию экономики нет. Это очевидно, когда читаешь проект закона и пояснительную записку к нему. Также очевидно, что кредиты Российской Федерации будут использованы на покрытие дефицита бюджета, в том числе как на прямой дефицит, так и на покрытие расходов «Нафтогаза» на закупку газа и обслуживание внешних долгов.

- Отображены ли в проекте закона о госбюджете последние договоренности с Россией о снижении цены на газ и выделении кредита?

- Все разговоры о том, что утверждение госбюджета откладывалось в ожидании информации о ценах на газ, курсе валют и российском кредите, которые будут отображены в бюджете, - просто выдумка. Я внимательно прочитала проект, и не увидела в нем ни снижения цен на газ, ни валютного курса для расчетов «Нафтогаза». В то же время, в проекте заложено пополнение капитала «Нафтогаза» на 15 млрд грн путем выпуска облигаций.

Поддерживаю экспертов, которые говорят, что ежеквартальный пересмотр цены на газ дает России определенные рычаги давления на Украину. Я бы предложила, чтобы каждая из наших промышленных монополий заключала соглашения с российским «Газпромом» отдельно. Почему «Нафтогаз» берет на себя эти полномочия?

Что касается кредита, то получение оставшихся 12 млрд долл. бюджетом следующего года также не предусмотрено. По внешним заимствованиям прогнозируется 46 млрд грн, и даже если мы нигде больше не будем занимать, очевидно, что 12 млрд долл. здесь не помещается. Вероятно, это - долгосрочная перспектива. В то же время, в течение года планка внешнего долга может пересматриваться, как это было в декабре текущего года.

- Каковы наиболее существенные сокращения и увеличения показателей по сравнению с прошлым годом?

- Для сравнения бюджетов 2013 и 2014 годов нужно сверять не итоги по статьям, а каждую бюджетную программу отдельно. Сразу хочу сказать в отношении роста расходов МВД на 2,5 млрд грн. На самом деле к расходам на содержание МВД добавили расходы на Государственную пограничную службу, которые ранее шли отдельной строчкой. Также в предыдущие годы Государственная служба интеллектуальной собственности относилась к Министерству образования, а в этом году ее присоединили к Министерству экономического развития и торговли.

Изменили порядок финансирования областных и районных финансовых управлений, выполняющих функции Министерства финансов на местах. Теперь они будут финансироваться за счет облгосадминистраций, и соответствующие расходы на 2014 год пропорционально перераспределены с Минфина. По моему мнению, не должно быть разрыва финансовых институтов, мы же не переводим на финансирование в регионы органы казначейства, налоговые и таможенные органы.

Нет единого подхода к планированию. Некоторым министерствам уменьшили объемы бюджетных программ, некоторым - оставили на уровне прошлого года, а некоторым - увеличили. По моему мнению, подход должен быть единым - всем снизить или увеличить.

Минфин третий год подряд планирует судебные издержки относительно каждого районного суда. При этом расходы на медицину планируются не отдельно для каждого учреждения, а на общий «котел».

Выросли расходы на СНБО: в прошлом году было предусмотрено 124 млн грн, на следующий год - 135, то есть, на 11 млн грн больше.

У Минэнергоугля была программа по реструктуризации угольной и торфодобывающей промышленностей, она сокращена на 300 млн грн - до 900 млн грн. Исчезла бюджетная программа господдержки строительства угле- и торфодобывающих предприятий и их технического переоснащения на 364 млн грн.

Программы Минрегиона сокращены на 1,7 млрд грн. Субвенции шести областям на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения в 2013 году составляли 440 млн грн, в 2014 году – не выделено ни копейки. На покрытие задолженности, возникшей вследствие разницы в тарифах на тепловую энергию, в 2013 году планировали 1,3 млрд грн, в 2014 году этой программы нет.

Относительно Минобороны – также сокращение на 800 млн грн, в том числе за счет программы развития вооружения и военной техники - на 500 млн грн, и программы по утилизации боеприпасов - на 100 млн грн.

В отношении космической отрасли, которая для нас является приоритетом, сумма программ увеличена, но на самом деле рост произошел за счет запланированного погашения долговых обязательств, срок уплаты по которым наступает в 2014 году.

Аналогичная ситуация с Национальным агентством по проведению Евро-2012 - рост за счет запланированного погашения обязательств по кредитам правительства, полученным в декабре - уже после проведения Евро-2012.

Ну и знаменитый Евробаскет-2015. В 2013 году на эту программу было выделено 200 млн грн, в 2014 году - уже 400 млн грн. Но поскольку за 11 месяцев текущего года из выделенных 200 млн грн было освоено лишь 16 млн грн, о каких 400 млн грн можно говорить? Лучше бы эти деньги направили на повышение социальных платежей гражданам.

По «Укравтодору» также интересная ситуация. По сравнению с 2013 годом рост выделяемых средств за счет долговых обязательств запланирован на 1,2 млрд грн, в то время как затраты на строительство и содержание дорог общего пользования в сравнении с прошлым годом сокращены на 1,9 млрд грн. И это при том, что «Укравтодору» поступают средства под госгарантии, которые организация не может использовать в полном объеме. Эти средства попадают в общий котел казначейского счета и «проедаются».

На Миндоходов по спецфонду заложен рост на 600 млн грн, при этом больше ни по одному из министерств не выросли расходы на содержание.

- Есть ли отклонения по социальным статьям?

- Есть. Сокращены расходы бюджетной программы социальной, трудовой и профессиональной реабилитации инвалидов на 300 млн грн. Есть программы Минюста по возмещению ущерба по судебным решениям. Это касается вреда, причиненного органами дознания, досудебного следствия, прокуратуры и судов. На эти цели в этом году было заложено 37,5 млн грн, на следующий год - в 2 раза меньше. Есть программа по выполнению решений судов, гарантированных государством, в том числе, относительно чернобыльцев и афганцев. В этом году было заложено 153 млн грн, на следующий год - в 2 раза меньше. На обеспечение исполнения решений зарубежных органов юрисдикции расходы также снижены на треть. Сокращено финансирование программы Министерства здравоохранения относительно развития службы экстренной медицинской помощи - в 2 раза, на 300 млн грн. В то же время, добавлена новая бюджетная программа Минобразования в отношении молодых специалистов, которые будут работать в селах.

Стоит добавить, что с 1 января 2011 года в стране действует административная реформа, согласно которой необходимо сократить все бюджетные расходы, но у нас из года в год происходит их рост. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 59 млрд грн, и для его урегулирования необходимо сократить ряд программ и снизить заимствования. Нельзя брать кредиты такими темпами, потому что мы фактически работаем на долги.

- Какова Ваша оценка перспектив выполнения бюджета на следующий год, в случае принятия его в таком виде?

- Относительно ВВП, который должен вырасти на 3%. Фактически имеем рецессию в экономике, начиная с 4 квартала 2012 года. Почти все отрасли демонстрируют спад, соответственно, перспектив для роста ВВП в 2014 году я не вижу.

Никогда не будет выполнен план по доходам госбюджета. В текущем году госбюджет, по моему мнению, недополучит 30 млрд грн плановых поступлений, а правительство планирует рост на следующий год. По моим оценкам, если будет принят бюджет с показателем доходов в 392 млрд грн, недополучение в следующем году составит порядка 40-50 млрд грн по общему и специальному фонду госбюджета.

Аналогично завышены расходы госбюджета - до 447 млрд грн, в то время как за 11 месяцев текущего года расходы составили 318 млрд грн.

Плановый дефицит бюджета-2014 в 59 млрд грн также будет превышен и, по моим подсчетам, составит не менее 100 млрд грн.

Покрытие дефицита, помимо займов, предусмотрено также за счет поступлений от приватизации, ожидаемых на уровне 17 млрд грн. Я уверена, что таких поступлений не будет, поскольку за 11 месяцев текущего года поступления от приватизации составили около 1 млрд грн при плане 10 млрд грн. Разве что запланирована приватизация украинских стратегических объектов дружественной России.

Есть еще одни важный момент. Бюджетная программа Минфина, которая называется «Обслуживание внешнего и внутреннего госдолга, выплата гражданам обесцененных сбережений Сбербанка СССР» предполагает расходы в объеме 44 млрд грн. По сути, это – «тройная» программа. В пояснительной записке к законопроекту не говорится, что гражданам будет выплачена по обесцененным вкладам компенсация на сумму 6 млрд грн. У меня есть сомнения, что эти 6 млрд грн будут выплачены, поскольку на текущий год на эту «тройную» программу было предусмотрено 36 или 37 млрд грн, но граждане не получили ни копейки.

- То есть, Вы хотите сказать, что в текущем году граждане не получили ни копейки по обесцененным вкладам?

- Подчеркиваю - ни одной копейки. По моему мнению, целесообразно отдельно выделить средства на выплаты по внешним долгам, внутренним долгам и вкладчикам Сбербанка СССР. Но, по-видимому, правительству удобнее совмещать три программы, чтобы потом манипулировать средствами и перераспределять на другие бюджетные программы перед предстоящими президентскими выборами.

Согласно новому Бюджетному кодексу, правительство может без депутатов перераспределять бюджетные расходы между программами в течение года постановлениями или распоряжениями Кабмина, по согласованию с бюджетным комитетом Верховной Рады. А в комитете большинство - депутаты от Партии регионов. Это имело место в текущем году, соответствующие «загашники» правительство для себя законсервировало и в проекте бюджета на 2014 год.

По моему мнению, превышение расходов на погашение и обслуживание долгов в 2014 году составляет примерно 10 млрд грн. Эти данные можно проверить по графику заимствований на официальных сайтах Минфина и НБУ.

- Какие изменения в проекте бюджета-2014 вероятны до 15 января?

- Последние три года при составлении проекта госбюджета для некоторых мажоритарных депутатов или должностных лиц планировали строительство или ремонт объектов с указанием конкретных населенных пунктов. В бюджете на 2014 год такие объекты не конкретизированы. Их финансирование в следующем году будет проводиться за счет государственных капитальных расходов и Государственного фонда регионального развития. Позже правительство аналогичным образом будет их распределять по вышеуказанному мною механизму. Понятно, для чего это делается.

Тем не менее, я не исключаю, что до 15 января может быть пообъектное распределение некоторых расходов. Также возможно уточнение цифр по долгам, было бы хорошо их снизить. Снижения расходов на содержание органов власти не будет, но возможны перераспределения и уточнения по отдельным министерствам и ведомствам.

Общие показатели доходов, расходов и дефицита госбюджета останутся на том же уровне. И я надеюсь, что в проекте, который будет представлен на рассмотрение 15 января, уже не будет грамматических и арифметических ошибок.

- Какие риски для граждан несет начало нового года без утвержденного бюджета?

- Ничего не произойдет, если бюджет будет принят в январе. Бюджетным кодексом предусмотрено применение нормы «1/12» по текущим расходам. Поскольку с 1 декабря увеличены прожиточный минимум и минимальная зарплата, а, согласно проекту госбюджета на 2014 год, правительство не планирует с 1 января повышение этих показателей, выплаты гражданам будут проводиться на уровне декабря. Минфин в конце декабря должен сделать временную роспись и предоставить ее в Госказначейство для осуществления финансирования. В этом даже есть определенный позитив, поскольку будет сэкономлена часть средств госбюджета на финансирование капитальных расходов. Чтобы провести капитальные расходы, необходим паспорт бюджетной программы, порядок использования средств. На практике в январе-феврале Кабмин утверждает такие порядки очень редко, поэтому министерства и ведомства начинают проводить капитальные расходы со второго или даже третьего квартала.

- Какие недостатки в системе государственных финансов Вы можете отметить?

- Надо учитывать, что Миндоходов в текущем году собирало налоги наперед, в связи с чем много переплат, которых в следующем году может не быть.

Отдельный вопрос в отношении Национального банка, который стал самым крупным налогоплательщиком за последние три года. НБУ уплачивает в бюджет по результатам года превышение сметных доходов над сметными расходами. На следующий год запланированы 22 млрд грн таких поступлений. В текущем году за 11 месяцев при таком же плане Нацбанк перечислили 27 млрд грн, или фактически 10% всех поступлений в госбюджет. Лучше бы НБУ выполнял одну из своих основных функций – стимулировал кредитование.

Также очень опасная вещь - заимствования путем ОВГЗ в иностранной валюте. Госбюджет нуждается в гривневом финансировании. Мы осознаем, что курс инвалюты может вырасти по отношению к гривне, а это несет риск дополнительной нагрузки на бюджет. И если в предыдущие годы преимущественно использовались долгосрочные или среднесрочные ОВГЗ, то сейчас практика изменилась - большинство размещений «короткое». Пару недель назад правительство приняло постановление, позволяющее Минфину привлекать займы на считанные дни. Наверное, ситуация с финансированием госбюджета критическая.

Стоит отметить Пенсионную реформу. Пенсии выплачиваются за счет трех источников - собственные поступления фонда, покрытие дефицита за счет госбюджета и ссуды с единого казначейского счета. Фактически сейчас выплата пенсий покрывается за счет собственных средств фонда только на 50%. ПФУ ежемесячно получает ссуды Госказначейства, частично возвращает и вновь получает, потому что не имеет ресурсов для их погашения. Пенсионная реформа ничего не дала, а наоборот только ухудшила ситуацию, и дефицит фонда значительно вырос. При этом средства казначейского счета - деньги всех распорядителей государственного и местных бюджетов. Вот почему распорядители кричат последние два года, что казначейство не оплачивает их платежные поручения. А почти вся ликвидность единого казначейского счета пошла на выплату пенсий...

Ольга Гордиенко (УНИАН)