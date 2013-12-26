Азаров будет лично отвечать за реализацию межгосударственных контрактов

Президент Украины Виктор Янукович возложил персональную ответственность на премьер-министра Украины Николая Азарова за реализацию межгосударственных контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сообщил на заседании Совета регионов.

Он рассказал о большом количестве межгосударственных соглашений, которые были заключены с Китаем и Россией.

"Хочу подчеркнуть главное: эффективное использование новых контрактов и программ кооперации с целью глубокой модернизации производства и формирования конкурентоспособной продукции мирового уровня - является принципиальным требованием", - сказал Президент.

Он подчеркнул персональную ответственность за реализацию тех или других контрактов. "Любой срыв, любая отсрочка выполнения этих проектов - будете нести персональную ответственность. Я терпеть то, что было в предыдущие годы, не собираюсь. Николай Янович (Азаров), хочу вас лично предупредить - под каждым контрактом должна стоять фамилия ответственного, и день в день они должны выполняться", - подчеркнул Президент.