Предприниматели за 11 месяцев зарегистрировали налоговых накладных на 567 млрд грн

Украинские предприниматели за 11 месяцев текущего года зарегистрировали в Едином реестре налоговых накладных порядка 56,1 млн документов на общую сумму 567 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Регистрация накладной в Едином реестре является обязательной с 1 января 2011 года и служит своеобразной защитой налогоплательщика от недобросовестного контрагента», - отметили в пресс-службе Миндоходов, сообщив также, что ежемесячно по запросам продавцов и покупателей выдается более 380 тыс. выписок из Единого реестра.

Как сообщал УНИАН, по итогам первого полугодия 2013 года объем зарегистрированных в Едином реестре накладных составил 29 млн, общая сумма - 283,5 млрд грн.

Смена акцентов в работе налоговых органов от фискальной составляющей к сервисной стала одним из приоритетов работы Миндоходов на 2013 год. Министр Александр Клименко неоднократно заявлял, что 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.