Азаров в ближайшее время назовет виновных в срыве подписания ассоциации с ЕС

В ближайшее время премьер-министр Украины Николай Азаров внесет предложения по освобождению от должностей чиновников, виновных в срыве подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

Он напомнил, что соответствующее поручение Азаров получил от Президента Виктора Януковича.

"Азаров внесет такие предложения в ближайшее время", - сказал Вилкул, говоря о возможных кадровых ротациях в правительстве.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 21 ноября решил прекратить работу над подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС. Запланированное на конец ноября подписание соглашения на саммите в Вильнюсе не состоялось, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

13 декабря Янукович заявил, что соглашение с ЕС было подготовлено с нарушением национальных интересов, поэтому ответственные за его разработку будут отстранены или вообще уволены.