Янукович недоволен темпами выполнения программы активизации экономики

Президент Украины Виктор Янукович выражает недовольство темпами выполнения Программы активизации развития экономики на 2013-2014 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время заседания Совета регионов он заявил: «Среди уроков 2013 года не могу обойти вниманием выполнение Программы активизации развития экономики на 2013-2014 гг., которая была подготовлена и одобрена правительством в соответствии с моим поручением. Почему она не стала основой для ускорения структурных изменений? Почему не были обеспечены импульсы для формирования передовых сфер производства? На этот вопрос должно ответить правительство».

По словам Януковича, цифры, отраженные в показателях экономического роста и ВВП, трудно назвать позитивом от внедрения этой программы.

«Вы (правительство) лично ответственны за то, что непростая ситуация в реальном секторе осложнила выполнение бюджета и заставила нас брать дополнительные кредитные средства. Что это было? Просчеты? Недоработки? Дайте мне ответ на этот вопрос», - сказал Янукович.

По убеждению Президента, необходимо осуществить тщательный анализ выполнения программы, сделав новый акцент на создании условий для ускорения структурных реформ.

«Считаю, что в конце концов в 2014 году мы эту программу выполним. Ее нужно начать безотлагательно. Готовьте этот вопрос вместе с рассмотрением бюджета на следующий год уже в январе 2014 года», - подчеркнул Янукович.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Кабинет министров одобрил Государственную программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы суммарной стоимостью, приблизительно, 380 млрд грн. Ожидается, что благодаря реализации программы рост реального ВВП Украины составит в 2013 году 2,5-3,4%.