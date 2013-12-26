На межбанке гривня снова ослабла к доллару

В четверг, 26 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,2200/8,2350 грн/долл. по сравнению с 8,2100/8,2200 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,2535/11,2780 грн/евро против 11,2390/11,2570 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2517/0,2523 грн/рубль по сравнению с 0,2513/0,2520 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,6560 (+0.0260).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3665/1,3700.

Как сообщал УНИАН, в среду, 25 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,1780/8,1850 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,1755/11,1895 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2500/0,2505 грн/рубль.