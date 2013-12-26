Проект госбюджета на 2014 год является бюджетом долгов — депутат Татьяна Слюз

Проект государственного бюджета на 2014 год, представленный на рассмотрение Верховной Рады 19 декабря, является бюджетом долговой политики, не предусматривающим развития экономики и повышения социальных стандартов, заявила народный депутат Украины, член бюджетного комитета, экс-глава Госказначейства Украины Татьяна Слюз в интервью УНИАН.

«Бюджет следующего года нельзя назвать ни бюджетом развития, ни социальным. Это бюджет долговой политики... Планов по реформированию экономики нет», - сказала она.

В качестве иллюстрации Слюз привела бюджетные программы по космической отрасли, Нацагентству по проведению Евро-2012 и «Укравтодору». По ее словам, проект госбюджета по этим ведомствам предусматривает рост расходов только на обслуживание долгов. «В отношении космической отрасли сумма программ увеличена, но на самом деле рост произошел за счет запланированного погашения долговых обязательств... Аналогичная ситуация с Нацагентством по проведению Евро-2012 - рост за счет запланированного погашения обязательств по кредитам правительства... По «Укравтодору» рост выделяемых средств за счет долговых обязательств запланирован на 1,2 млрд грн, в то время как затраты на строительство и содержание дорог общего пользования по сравнению с прошлым годом сокращены на 1,9 млрд грн», - добавила она.

Также депутат отметила сокращение господдержки угольной отрасли и регионального развития. «У Минэнергоугля была программа по реструктуризации угольной и торфодобывающей промышленности, она сокращена на 300 млн грн - до 900 млн грн. Исчезла бюджетная программа господдержки строительства угле- и торфодобывающих предприятий и их технического переоснащения на 364 млн грн», - сказала она. По словам Слюз, программы Министерства регионального развития сокращены на 1,7 млрд грн за счет расходов на строительство и ремонт систем водоснабжения, а также расходов на покрытие задолженности от разницы в тарифах на тепловую энергию.

В то же время, депутат отметила сокращение ряда социальных программ. «Сокращены расходы бюджетной программы социальной, трудовой и профессиональной реабилитации инвалидов на 300 млн грн... Программы Минюста по возмещению ущерба по судебным решениям - в 2 раза меньше... Программа по выполнению решений судов, в том числе относительно чернобыльцев и афганцев, - в 2 раза меньше... На обеспечение исполнения решений зарубежных органов юрисдикции расходы также снижены - на треть... Сокращено финансирование программы Министерства здравоохранения относительно развития службы экстренной медицинской помощи - в 2 раза», - добавила Слюз.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 19 декабря представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, согласно которому прогнозируется инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП на 3%, дефицит на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП.

Верховная Рада Украины приняла постановление “Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год”, согласно которому рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года.

В то же время, 23 декабря Президент Виктор Янукович провел совещание с премьер-министром Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком по вопросу принятия госбюджета на 2014 год и выполнения социальных обязательств в рамках бюджета 2013 года. Янукович подчеркнул важность скорейшего принятия государственного бюджета на 2014 год и высказался за целесообразность продолжить парламентскую сессию и на этой неделе «не отдыхать, а работать».

Бюджетный комитет Верховной Рады решил провести свое заседание 25 декабря без рассмотрения проекта госбюджета 2014 года.

Как заявил премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства 25 декабря, Украина вынуждена начинать новый бюджетный год без принятого Закона Украины “О Государственном бюджете на 2014 год».