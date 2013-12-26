Половина средств НАНУ будет выделяться на конкурсной основе

Половина средств Национальной академии наук Украины, в соответствии с Концепцией развития НАНУ на 2014-2023 годы, будет выделяться на конкурсной основе.

Об этом на пресс-конференции УНИАН сообщил главный ученый секретарь НАНУ Владимир Мачулин.

«В целом ситуация сложилась таким образом, что если сегодня около 25% средств из общего академического бюджета выделяется на конкурсную тематику, то концепция развития на 2014-2023 годы предусматривает увеличение этого процента до 50%», - сказал он.

«Финансирование НАН Украины годовой бюджет в этом году составляет 2 млрд 660 млн. грн в целом на всю академию. Это немножко больше половины наших потребностей», - заметил он.

В целом относительно финансирования Мачулин сообщил, что «в НАН Украины создана система целевых научных программ разного уровня. Первоочередное внимание мы уделяем государственным научно-техническим программам, утвержденным Кабмином, которые финансируются отдельно правительством. На сегодняшний день НАН принимает участие в выполнении задач по четырем государственным научно-техническим программам. 50 наших научных учреждений выполняют в рамках этих программ около 200 проектов».

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Также он прибавил: «Мы сформулировали общеакадемические целевые, сугубо научные программы – 20 программ, 100 учреждений, 700 проектов. Это деньги, которые мы выделяем за счет перераспределения из общего бюджета НАН Украины. Также существуют 14 программ на уровне научных отделений. Мы организовали и осуществляем конкурс проектов научно-технических, которые имеют инновационную направленность, ежегодно выполняются около 40 таких проектов, финансируется каждый пятый из числа заявленных. У нас конкурсный подход применяется и для финансирования совместных проектов с неакадемическими организациями. Имеется в виду Российский фонд фундаментальных исследований, Российский гуманитарный научный фонд, Национальный центр научных исследований Франции и тому подобное».