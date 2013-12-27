Золото подорожало на увеличении спроса в Азии

Стоимость золота увеличилась к концу торгов четверга на росте спроса в Азии, свидетельствуют данные бирж, передает Прайм.

К закрытию торговой сессии февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 9 долларов, или на 0,7%, - до 1212,30 доллара за тройскую унцию.

"Небольшой объем торгов на западных площадках указывает на то, что золото восстановилось в цене из-за роста физического спроса в Азии", - сообщил агентству MarketWatch издатель NicholsOnGold.com Джеффри Николс.

При этом эксперты полагают, что фондовые рынки будут сильно влиять на цену драгметалла. "Если фондовые рынки будут держаться на крепких позициях, это негативно отразится на золоте", - добавил он.

В долгосрочной перспективе негативно на золото могут повлиять такие факторы, как глобальное экономическое восстановление, подтверждаемое макростатистикой таких стран, как США, а также дальнейшее сокращение объемов программы количественного смягчения Федрезервом США.