Инфляция в Японии достигла максимума за 5 лет

Инфляция в Японии еще на шаг приблизилась к целевому диапазону в 2% и достигла пятилетнего максимума.

Индекс потребительских цен повысился в ноябре на 1,2% и превысил прогнозы аналитиков. А вот базовый индекс потребительских цен, не включающий в себя цены на продукты питания, вырос на 0,6%. Это максимум за 15 лет, сообщают Вести.ru.

Аналогичный показатель в Токио вырос на 0,7%. Инфляция именно в столичном регионе Японии служит для экономистов главным опережающим индикатором. Напомню, что к 2015 г. власти рассчитывают разогнать инфляцию до 2%.

Уже сейчас можно зафиксировать определенные успехи политики премьер-министра Синдзо Абэ, но работы предстоит еще очень и очень много.

В четверг было объявлено, что следующий этап стимулов будет представлен летом следующего года.

Вместе с инфляцией сегодня вышли также и другие данные. Розничные продажи в ноябре выросли, а промышленное производство выросло совсем незначительно.

Так, розничные продажи выросли на 4% по сравнению прошлым годом, при этом октябрьский показатель был пересмотрен до 2,4%.

Объем промышленного производства в ноябре с учетом сезонных факторов вырос на 0,1%, то есть показатель резко замедлился по сравнению с ростом на 1% в октябре.