Эксперты назвали 30 крупнейших экономик мира до 2028 года

Центр экономических и деловых исследований Великобритании (Centre for Economics and Business Research, CEBR) выпустил прогноз по 30 странам, которые, по мнению аналитиков, займут ведущие позиции по объемам ВВП в мире в течение следующих 15 лет.

Центр публикует подобные прогнозы каждый год. Однако, в отличие от предыдущих работ, новый доклад содержит прогнозы с интервалом в 5, 10 и 15 лет, сообщают Вести.ru.

Среди основных прогнозов в новом докладе стоит отметить следующие пункты:

Китай опередит США только в 2028 г. (намного позднее, чем прогнозировалось ранее)

Индия выйдет на 3-е место, опередив Японию в 2028 году.

Великобритания опередит Германию и сможет стать крупнейшей экономикой в Европе “в районе 2030 года”

Россия займет 6-е место в списке 30 крупнейших экономик к 2018 году.

Развивающиеся страны в течение следующих 5, 10 и 15 лет продолжат показывать опережающие темпы прироста ВВП по сравнению с большинством развитых стран.

Кроме того, в докладе CEBR прогнозируется долгосрочное ослабление динамики в странах Европы. По оценкам CEBR, причинами этого будут “медленные темпы роста и серьезные демографические проблемы”.

Вплоть до 2028 года такие страны, как Франция, Италия, Испания, Австрия, Бельгия, Нидерланды, будут постепенно сдавать свои позиции в списке 30 наиболее крупных экономик мира. Замедление коснется и Скандинавии: Швеция и Норвегия также будут уступать свои позиции.

При этом стоит отметить, что, по оценкам аналитиков CEBR, “в случае распада еврозоны перспективы роста ВВП экономики Германии выглядели бы лучше, а других европейских стран – хуже”.

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