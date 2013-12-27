Обама подписал "скандальный" бюджет США на два года: расходы превышают 1 трлн долл.

Президент США Барак Обама 26 декабря подписал "скандальный" госбюджет, рассчитанный на два года, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Бюджет направлен на предотвращение приостановки финансирования правительства в следующем месяце и частичное восстановление секвестированных расходов. Проект является результатом длительных переговоров и компромисса, достигнутого между Республиканской и Демократической партиями.

Согласно проекту, объем расходов бюджета США составит 1,01 трлн долл. В течение двух лет расходы увеличатся на 62 млрд долл., что планируется компенсировать с помощью мер, которые позволят сократить дефицит на 23 млрд долл. в течение 10 лет.

На финансирование обороны будет направлено 522,1 млрд долл., 8,7 млрд долл. планируется потратить на зарубежные военные операции.

По мнению одного из создателей бюджетного соглашения, члена палаты представителей США от штата Винсконсин Пола Райана, проект является скромным, но твердым шагом в правильном направлении и служит доказательством того, что обе стороны могут отложить в сторону разногласия и найти общий язык.

Как сообщал УНИАН, Федрезерв США объявил, что сократит с января объем предоставляемой ликвидности на 10 млрд долл. до 75 млрд долл. С помощью программы количественного смягчения (QE), выкупая то ипотечные, то казначейские облигации, а то и те и другие одновременно, ФРС США поддерживает рынки и экономику с конца 2008 года.

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