S&P улучшило прогноз по рейтингам Киева, Ивано-Франковска, Днепропетровска и Крыма

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services повысило прогноз по кредитным рейтингам Киева, Ивано-Франковска, Днепропетровска и АР Крым до «стабильного» с «негативного» вслед за аналогичным рейтинговым действием по отношению к Украине, говорится в сообщении агентства.

Долгосрочный кредитный рейтинг городов и Крыма подтвержден на уровне «В-».

«Пересмотр прогноза обусловлен аналогичным рейтинговым действием в отношении суверенных рейтингов Украины», - сказано в сообщении S&P.

При этом в S&P отметили, что долгосрочный кредитный рейтинг городов и АР Крым ограничен уровнем суверенных кредитных рейтингов Украины по обязательствам в иностранной валюте.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне «В-», повысив одновременно прогноз до «стабильного» с «негативного», что обусловлено финансовой поддержкой со стороны России. В агентстве отметили, что стабильный прогноз отражает мнение S&P о том, что 15 млрд долларов (около 8% ВВП в 2014 году), о которых Россия объявила 18 декабря 2013 года, обеспечит украинскому правительству внешнее финансирование необходимых в следующем году бюджетных программ.