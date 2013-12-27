Азиатским валютам прогнозируют лидерство в 2014 году

Следующий год станет годом азиатских валют. Таковы итоги опроса аналитиков, проведенного агентством Bloomberg, передают Вести.ru.

Тайваньский доллар, индонезийская рупия, южнокорейская вона и, конечно же, китайский юань - все они прибавят от полутора и более процентов. К слову, уходящий 2013 г. удачным не назовешь.

Индекс азиатских валют потерял более 2%, что стало самым значительным снижением с 2008 г. Тому есть вполне логичное объяснение.

Когда Федрезерв США впервые заговорил о сокращении стимулов, началась масштабная ликвидация позиций в активах развивающихся стран, что в итоге и привело к ослаблению валют.

Только индонезийская рупия рухнула на 20%. Впрочем, эксперты считают, что теперь фактор сокращения стимулов не будет играть такую важную роль, а внимание инвесторов переключится на перспективы азиатских экономик. А они на данный момент едва ли не лучшие в мире.

Крупнейший валютный трейдер в мире - Deutsche Bank - считает, что Азия будет лидером мировой экономики в следующем году.

Эксперты предсказывают, что когда инвесторы после Нового года вернутся и займутся привычным делом, будет огромное количество возможностей для открытия длинных позиций на развивающихся рынках.