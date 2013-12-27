Кабмин одобрил госгаранти на 1,7 млрд грн для реконструкции аэропорта «Одесса»

Кабинет министров Украины одобрил предоставление госгарантий для привлечения кредита в размере 1,676 млрд грн на реконструкцию аэродромного комплекса аэропорта «Одесса». Об этом говорится в постановлении Кабмина №930 от 18 декабря, обнародованном в четверг.

Согласно сообщению, госгарантии предоставляются в 2013 году.

Исполнителем проекта утверждено госпредприятие "Дирекция по строительству международного аэропорта Одесса".

Общая сметная стоимость проекта реконструкции - 1,68 млрд гривен, из которых КП "Международный аэропорт Одесса" предоставит 3,855 млн грн.

Продолжительность строительства составляет 26 месяцев.

В постановлении также предусмотрено, что первые два года погашения кредита будет осуществляться полностью за счет средств госбюджета. В последующие годы госпредприятие "Дирекция по строительству международного аэропорта Одесса" возьмет на себя 25% этих расходов. Предприятие также будет обязано открыть счет для реализации проекта в банке-кредиторе, название которого не указывается.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров планировал направить в 2013-2014 годах на реконструкцию аэропорта “Одесса” 1,458 млрд грн.

В частности, согласно Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы, на проектирование должно было быть направлено 10 млн грн, 700 млн грн - на реконструкцию аэродромного комплекса, 747,7 млн грн - на строительство терминального комплекса.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Международный аэропорт «Одесса» в январе-октябре 2013 года увеличил пассажиропоток на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 921,5 тыс. пассажиров. ООО «Международный аэропорт «Одесса» – совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором «Одесса Аэропорт Девелопмент», который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью 45 млн долл. США.