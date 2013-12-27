Боливия завершает 2013 год с рекордным экономическим ростом

Показатель экономического роста Боливии по итогам 2013 года составил 6,5%, что выше показателя прошлого года в 5,5%, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Shanghai Daily.

Президент Боливии Эво Моралес отметил, что рекордный экономический рост является показателем хорошей работы правительства, и подчеркнул важность увеличения государственных инвестиций в экономику.

Сообщается, что с начала президентства Моралеса в 2006 году государственные инвестиции достигли 6,395 млрд долл. по сравнению с показателем в 581 млн долл. в период с 1999 по 2005 год.

Прогноз на будущий год является еще более обнадеживающим, сказал президент Боливии, добавив, что страна вступает в новый этап индустриализации.