Госдолг Украины в ноябре снизился до 68,7 млрд долл.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за ноябрь 2013 года снизилась на 94 млн долл. или на 0,14% - до 68,743 млрд долл. (549,463 млрд грн), сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, за январь-ноябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,248 млрд долл. или на 6,59%.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в ноябре текущего года снизился на 1,175 млрд долл. или 3,24% - до 35,059 млрд долл., в то время как внутренний (прямой и гарантированный) — вырос на 1,081 млрд долл. или 3,32% - до 33,684 млрд долл.

Прямой госдолг Украины в ноябре вырос на 380 млн долл. или 0,67% - до 56,718 млрд долл., при этом внешний госдолг снизился на 371 млн долл. или 1,41% - до 25,936 млрд долл., внутренний — вырос на 752 млн долл. или 2,50% - до 30,782 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в ноябре сократилась на 474 млн долл. или на 3,79% - до 12,025 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 9,123 млрд долл., гарантированный внутренний долг — 2,902 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за октябрь 2013 года снизилась на 223 млн долл., или на 0,32%, - до 68,837 млрд долл. (550,215 млрд грн), за январь-октябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,342 млрд долл., или на 6,73%.

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года ранее составлял 483 млрд грн (30-31% ВВП), 19 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила этот предельный уровень на 19,396 млрд грн.

По оценкам экспертов, в 2014 году Украине потребуется 17,4 млрд долл. на выплаты по внешним обязательствам.