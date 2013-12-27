В Миндоходов определили, кто должен будет обязательно декларировать доходы

Министерство доходов и сборов Украины, в рамках обсуждения концепции реформы декларирования доходов граждан, предложило установить порог дохода (или кредитного обязательства), обязательного к декларированию, в размере не менее 120 минимальных заработных плат в год – порядка 156 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на директора департамента налогообложения физлиц Вячеслава Бусарева.

«Это (декларирование - УНИАН) будет не раньше 2016 года. Мы подготовили концепцию декларирования, ее вынесут на обсуждение общественности, а также всех министерств. После того, как мы получим все дополнения, то доработаем законопроект и подадим в Раду», - цитирует пресс-служба Бусарева.

Как отмечается, декларации также придется подавать тем, кто владеет имуществом стоимостью 1 200 минимальных зарплат - 1,56 млн грн.

В то же время цифры не являются окончательными и могут быть увеличены в ходе общественного обсуждения концепции. Кроме того, обсуждению подлежит перечень категорий граждан, для которых декларирование будет необязательным, а также перечень декларируемого имущества.

В пресс-службе Миндоходов отметили, что в основу концепции реформ положен лучший опыт декларирования доходов и администрирования налога на доходы физлиц. «Вместе с нашими партнерами – аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers – мы изучили принципы декларирования, используемые в ведущих странах мира – в частности, США, Канаде, Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Дании, Италии, Австралии, Новой Зеландии и Сингапуре», - сообщили в пресс-службе.

В этой связи в Миндоходов призвали экспертное сообщество и общественность активнее вовлекаться в обсуждение концепции с целью избрать наиболее оптимальную модель декларирования доходов для Украины.

«Министерство бескомпромиссно только в одном: реформа нужна украинскому обществу. Украинцы уже доказали свою гражданскую зрелость и готовность жить по европейским стандартам. Мы должны внедрять такие стандарты во всех аспектах жизни, включая налоговые отношения между гражданином и государством», - подчеркнули в Миндоходов, добавив, что реформа декларирования необходима также с точки зрения борьбы с теневым сектором экономики, коррупцией и предоставления компенсаторов для постепенного снижения налога на доходы физлиц и единого социального взноса.

Как сообщал УНИАН, введение в Украине всеобщего декларирования обсуждается с осени 2012 года, когда Государственная налоговая служба, которая вошла в состав Министерства доходов и сборов, заявила о готовности к введению всеобщего декларирования доходов.

Вместе с тем, министр доходов и сборов Александр Клименко обращал внимание, что практика всеобщего декларирования доходов может быть введена в 2014 году, когда профильные службы досконально изучат лучший мировой опыт в этой сфере. В январе 2013 года Клименко заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с привлечением экспертов и общественности, несмотря на то, что сама по себе данная инициатива является современной и отвечает общеевропейским тенденциям.

В октябре Клименко заявлял, что введение обязательного всеобщего декларирования позволит привлечь в бюджет порядка 20-25 млрд грн дополнительных доходов.