Азаров рассказал подробности российского кредита

Досрочный возврат средств от выкупа Россией украинских евробондов не предусмотрен двусторонними договоренностями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в эфире программы «Экзамен для власти» на Первом национальном телеканале.

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«Те условия, на которых мы подписали кредит, не предусматривают никаких досрочных возвратов и погашений... Не будет этого», - заявил Азаров.

Он также сказал, что российские чиновники были против выделения Украине кредита в размере 15 млрд долларов.

«На недавней встрече с Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным он сказал: все наши, мои советники, имеются в виду министры, кроме председателя правительства, были против предоставления Украине кредита. Если бы я был на их месте, из финансовых соображений я бы тоже, наверное, был против», - сказал Азаров.

Премьер сообщил, что первый транш кредита России в размере 3 млрд долл. Украина направит на социальные выплаты.

«Первый транш нам пришлось использовать, чтобы закрыть все социальные выплаты, по заработной плате у нас были определенные проблемы в конце года», - сказал Азаров.

По его словам, в дальнейшем Украина использует кредит России на модернизацию украинской промышленности и адаптацию ее к европейским стандартам.

«Под прикрытием этого валютного резерва мы должны запустить программу модернизации экономики. Есть конкретные проекты модернизации… Предприятия стоят под жесткой необходимостью модернизации. Вы хотите конкурировать в ЕС? Осуществляйте модернизацию. На это нужны кредитные ресурсы», - заявил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве в ходе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

19 декабря Кабинет министров Украины в рамках выполнения соглашений с Российской Федерацией о предоставлении Украине финансового ресурса в объеме 15 млрд долл. в обмен на украинские суверенные евробонды одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%.

Украина получила первый транш в размере 3 млрд долл. в рамках предоставляемого Россией кредита на сумму 15 млрд долл. 24 декабря. По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, эти средства правительство направит на социальные выплаты. А затем он заявил, что средстава пойдут на модернизацию экономики.

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