Банки будут работать 31 декабря и 2 января без клиентов

Банковские учреждения 31 декабря 2013 года и 2 января 2014 года будут работать без клиентов, сообщил Национальный банк Украины в графике работы банков в период новогодних праздников.

Согласно графику НБУ, 27 и 30 декабря работа системы электронных платежей Нацбанка (СЭП) продлена на два часа, при этом банки должны завершить все расчеты с клиентами 30 декабря.

31 декабря платежи в СЭП НБУ будут проводиться до 13:00 только между учреждениями в системе одного банка, между банками и НБУ, органами Госказначейства.

2 января банки будут работать без клиентов, межбанковские переводы через СЭП осуществляться не будут.

Рабочий день банков с понедельника 6 января переносится на субботу 11 января.

1, 6, 25 января и 8 февраля СЭП работать не будет.

3 и 8 января СЭП и банки будут работать в обычном режиме.

Нацбанк отметил, что 1 и 2 января, а также с 4 по 7 января банки могут осуществлять кассовые и валютно-обменные операции, при этом на период с 30 декабря по 7 января будет действовать официальный обменный курс, установленный НБУ 27 декабря.

Нацбанк рекомендовал банкам с 1 по 7 января обеспечить бесперебойную работу банкоматов и подкрепление их наличностью, а также получить в Нацбанке достаточный объем наличности для пополнения банкоматов и касс банков до 30 декабря.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабмин принял постановление о переносе ряда выходных дней на период новогодних праздников 2014 года. Согласно постановлению, украинцы будут отдыхать с 1 до 7 января включительно, сообщила журналистам заместитель министра социальной политики Лидия Дроздова после заседания правительства.