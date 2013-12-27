Азаров пустит 3 млрд долл. от России на соцвыплаты, остальные – на адаптацию к евростандартам

Украина использует кредит России на модернизацию украинской промышленности и адаптацию ее к европейским стандартам.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в интервью ведущим украинским телеканалам.

«Под прикрытием этого валютного резерва мы должны запустить программу модернизации экономики. Есть конкретные проекты модернизации… Предприятия стоят под жесткой необходимостью модернизации. Вы хотите конкурировать в ЕС? Осуществляйте модернизацию. На это нужны кредитные ресурсы», - заявил Азаров.

В то де время, по его словам, первый транш кредита России в размере 3 млрд долл. Украина направит на социальные выплаты.

«Первый транш нам пришлось использовать, чтобы закрыть все социальные выплаты, по заработной плате у нас были определенные проблемы в конце года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Национальный банк Украины получил первый транш кредита РФ в рамках предоставляемых 15 млрд долларов.