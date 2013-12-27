Премьер пугает падением курса гривни в полтора-два раза из-за требований МВФ

Требование Международного валютного фонда глубокой девальвации гривни приведет к падению ее курса в полтора-два раза.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире программы «Экзамен для власти» на Первом национальном телеканале.

«На Майдане умалчивают о самом главном. Вот если бы людям, которые стоят на Майдане, задали главный вопрос: а вы согласны, что подписание Соглашения (об ассоциации с ЕС - УНИАН) будет эквивалентно повышению тарифов на ЖКУ, согласны ли вы, что цены на продукты питания значительно вырастут. На импортные товары (цены) поднимутся в два раза, потому что одним из условий предоставления Международным валютным фондом кредита является глубокая девальвация национальной валюты, например. А что означает это? Что доллар будет стоить не 8 грн, а, по крайней мере, в полтора-два раза выше», - сказал Азаров.

Премьер подчеркнул, что это означает, что подорожает весь импорт, «а если подорожает весь импорт, подорожают все продукты питания».

Как сообщал УНИАН, в начале декабря министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявил, что «на сегодняшний день в Украине нет экономических оснований для снижения курса гривни».

20 декабря в прямом эфире программы Шустер Live на телеканале Интер премьер-министр Украины Николай Азаров не исключил банкротство Украины, если бы она подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в Вильнюсе и пошла на выполнение условий Международного валютного фонда.

21 ноября правительство Украины своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.