Кризис урезал доходы банкиров и страховщиков

Экономический кризис в 2013 году продолжал «делать погоду» на банковском и страховом рынке Украины. Финансисты прогнозировали, что ситуация будет очень сложной, и их ожидания в большей степени оправдались: падение прибыли, рост проблемных кредитов, массовый угод "иностранцев" из системы.

«Банковский сектор – неотъемлемая часть украинской экономики, поэтому вектор его развития во многом определяется макроэкономическими трендами», - отметила директор по управлению рисками банка «Надра» Елена Домуз.

Кроме того, в условиях кризиса значительно повысились кредитные риски: неплатежеспособных заемщиков стало больше. А стабилизация качества кредитного портфеля - процесс крайне медленный. Тем не менее, в 2013 году не было ни громких банкротств, ни введения Нацбанком временных администраций, что свидетельствует об одном - банки адаптировались к существующим условиям и крепко стоят на ногах.

Прибыль "тает"

Украинские банки за 11 месяцев 2013 года сократили доходы практически вдвое - с 4,4 млрд грн до 2,4 млрд грн. По мнению банкиров, несмотря на замедляющуюся экономику, банковская система по итогам года все же покажет прибыль, которая, правда, будет ниже прошлогодней и в разы меньше по сравнению с докризисным 2008 годом.

Причиной снижения прибыли банковской системы эксперты называют резкое ухудшение финансовых результатов двух крупных банков - «Проминвестбанка» (основной владелец - российский ВЭБ) и «Кредитпромбанка» (собственник - владелец «Дельта Банка» Николай Лагун, сейчас идет процесс слияния банков).

«Их суммарный убыток по итогам января-сентября составил 4,5 млрд долл., что связано с доначислением резервов под проблемные активы», - поясняет начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб.

В целом, убытки по итогам января-сентября (отчеты банков по итогам года пока не обнародованы – УНИАН) получили 19 банков - примерно каждый девятый.

Как отметил Сологуб, ситуация в банковской системе оставляет желать лучшего. «В этом году снизилась чистая процентная маржа банковской системы – с 4,5% в прошлом году до 4,1% по итогам января-сентября. Эту тенденцию можно объяснить по-прежнему высокими ставками по депозитам, в то время как спрос на кредитные ресурсы остается на низком уровне», - подчеркнул Сологуб.

Традиционно самым доходным стал «Приватбанк»: по итогам 3-х кварталов получил 1,7 млрд грн прибыли (что в целом соответствует показателю прибыли всей банковской системы за 3 квартала). По словам председателя правления банка Александра Дубилета, «Приватбанк» намерен и в следующем году увеличить прибыль на 15%.

Двенадцать банков получили более 100 млн грн прибыли каждый, у остальных результаты еще скромнее. При снижение доходов прирост банковских активов за 11 месяцев составил 12,3%, а объем кредитов, выданных юридическим лицам, вырос на 66 млрд грн, или на 11%.

Но эксперты не излучают оптимизм по поводу этих цифр. По словам финансового директора «Альфа-Банка» Олега Костючка, «маржа (кредитов - УНИАН) сужается, и в будущем году перед многими банками станет выбор: работать в ноль, но поддерживать долю рынка, либо приостановить кредитование корпоративного сектора».

Банкиры считают, что основная проблема банковской системы - отсутствие улучшений в экономике страны. Как результат: платежеспособных заемщиков становится все меньше и меньше, соответственно, для банков снижается возможность заработать.

По прогнозам аналитиков международного рейтингового агентства Fitch, рост и прибыльность украинского банковского сектора остаются слабыми, и такая ситуация сохранится в 2014 году.

Goodbye, Ukraine

Банки с европейским капиталом в 2013 году в связи с нерентабельной деятельностью продолжили «бегство» с украинского рынка. Завершены сделки по продаже украинским собственникам швецкого «Сведбанка», австрийского «Эрсте Банка», греческого «Астра банка» и кипрского «Кредитпромбанка». Причем заявления «иностранцев» по поводу ухода из Украины продолжают звучать.

«По итогам 2013 года остаются незакрытыми две анонсированные сделки по покупке «Марфин Банка» и БМ Банка. Они будут завершены в 2014-ом и отразятся в статистике», - сообщила заместитель председателя правления «Банка Национальный кредит» Людмила Мищук, добавив при этом, что в 2014 году могут состояться сделки по продаже «Райффайзен банка Аваль» и «Уникредит банка».

Согласно статистике Нацбанка, доля банков с иностранным капиталом с начала года сократилась на 5,8 п.п. и на 1 декабря составила 33,7%, в докризисном 2008 году показатель был равен 35%.

Но банкиры считают, что справедливее оценивать долю иностранных игроков в украинской банковской системе по доле активов, а не капитала. Но тогда статистика печальная. Особенно если учесть, что на украинском рынке остаются в основном российские банки, которые не являются «флагманами» мировой финансовой системы в отличие от европейских.

По словам главы правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимира Лавренчука, присутствие иностранных банков в Украине снизилось с 38% в общих активах в 2008 году до 15% на сегодня.

«Мы очень надеемся, что по итогам 2014 года этот показатель не будет ниже 10%», - отметил банкир. По его мнению, основными причинами ухода иностранных банков остаются международный кризис, повышенные требования регуляторов ЕС к капиталу банков и, как следствие, стратегии международных банков по снижению присутствия в бесперспективных регионах.

«Банки получили убытки в 2008-2009 годах. Можно было компенсировать их за счет выдачи новых кредитов, но у кредитования нет перспектив», - пояснил Лавренчук. А основной проблемой для наращивания кредитования, по его словам, является недостаточная защищенность прав кредиторов. И это касается не только иностранных банков. Просто отечественные собственники финучреждений в условиях существующей системы привыкли «решать» этот вопрос.

Несмотря на тенденцию консолидации банковского сектора, за 11 месяцев 2013 года в Украине было зарегистрировано семь новых банков. Таким образом, число банков выросло до 183. Банкиры считают, что украинская банковская система слишком избыточна, рынок вполне мог бы обойтись 50-60 банками.

«Для Украины нормальное количество банков – 50-60. Я бы ограничил открытие новых банков. Численность населения Украины падает, а новые банки открываются» - сказал глава правления и акционер банка «Национальный кредит» Андрей Онистрат.

По мнению банкиров, инициатива решения этой проблемы должна исходить непосредственно от регулятора, механизмом может быть повышение требований к капиталу банков.

В среднесрочной перспективе тенденция относительно сокращения количества банков, чему будет способствовать и консолидация на рынке в виду ухода «иностранцев», должна актуализироваться. Но предпосылок для активизации процесса в 2014 году банкиры не видят. Кроме этого, банковская система продолжит очищаться от убыточных филиалов и отделений.

Проверка на прочность

Разразившийся в ноябре политический кризис – приостановка правительством евроинтеграции вызвала массовые акции гражданского протеста - стал индикатором прочности банковской системы Украины. Уже в начале декабря в ряде интернет-изданий появилась информация о решении правления Нацбанка ввести мораторий на снятие вкладов из-за возможного ажиотажа среди населения. Глава НБУ Игорь Соркин сразу заявил, что регулятор не вводил никаких ограничительных мер и в случае необходимости готов увеличить свое участие во всех сегментах денежно-кредитного рынка «для обеспечения равновесия и нивелирования всех рисков банковской системы».

Несмотря на стремительно уменьшающиеся резервы Нацбанка, его интервенции по итогам ноября составили 800 млн долл., при чем основная сумма пришлась как раз на последние дни месяца.

Участники рынка уверены, что регулятор и госбанки будут делать все возможное, чтобы сохранить стабильность курса и не допустить существенного оттока банковских вкладов.

«Безусловно, на финансовую систему оказывает влияние нынешняя политическая ситуация, которая проверяет банковский сектор на прочность и умение работать в форс-мажорных условиях. С этой проверкой, с моей точки зрения, банковская система справляется достойно», - отметил Домуз.

Банкиры подчеркивают, быть готовыми к любым потрясениям их научил кризис в 2008 году. «Основной причиной в 2008-ом был кризис ликвидности. Сейчас у банков достаточно твердый запас, остатки на корсчетах практически не изменились», - пояснил заместитель председателя правления государственного «Ощадбанка» Антон Тютюн. По его словам, банки накопили достаточный опыт работы в нестандартных ситуациях и уже успели «подчистить» активы, списать проблемные кредиты, оптимизировать бизнес-процессы, то есть, сейчас они более стабильны.

Аналитики Fitch также считают, что банковский сектор Украины на сегодняшний день более устойчив к каким-либо негативным макроэкономическим изменениям, чем в 2008 году. Свое мнение они обосновывают рекапитализацией сектора за последние пять лет, более зрелыми кредитными портфелями банков и более низким внешним долгом. Кроме того, аналитики отмечают снижение доли валютного кредитования до 36% в конце 3 квартала 2013 года с 60% в конце 2008 года, а также уменьшение прямых валютных рисков банков за счет сокращения открытых коротких валютных позиций в 2013 году.

Что будет происходить с банковской системой Украины в 2014 году, в большой степени будет зависеть от экономической ситуации и реализации намеченных планов финансового сотрудничества с Россией – обещаний РФ вложить 15 млрд долларов в евробонды Украины.

Страхование: в состоянии комы

Оживления страхового бизнеса, который также находится под давлением экономического кризиса, в 2013 году не произошло. Картинка все такая же - стагнация рынка и отсутствие роста основных финансовых показателей. В конце года добавились проблемы в системообразующих компаниях – «Оранта» и «УПСК», где были введены временные администрации.

Между тем, по итогам 9 месяцев 2013 года страховые премии выросли на 35,2%. Эксперты отмечают, что достичь показателя помогли операции перестрахования, а это связано с оптимизацией налогов юридических лиц-страхователей.

«Из-за отмены налога на внутреннее перестрахование снова вырос объем схем, который, благодаря этому налогу, удалось значительно снизить в 2012 году», - пояснил генеральный директор СК «Allianz Украина» Гарри Андреасян.

Страховщики отмечают, что ожидали в 2013 году более активной позиции регулятора и МТСБУ относительно оздоровления рынка, а от парламента - принятия нового закона о страховании, но тщетно.

Одной из основных проблем страхового рынка в 2013 году стал демпинг: в погоне за объемами страховщики необоснованно занижали цены. Лицом такой тенденции стало автострахование.

«Лидеры рынка вынуждены были опустить цены на 20%, а это не могло не сказаться на средней цене и на рынке, в целом», - рассказал глава правления СГ «ТАС» Павел Царук. По его мнению, это стало основной причиной спада на рынке автострахования - в январе-сентябре прирост страховых платежей по договорам КАСКО составил всего 4%, по ОСАГО - 5%.

Как результат – падение доходов страховщиков, удешевление их бизнеса и потеря инвестиционной привлекательности.

«В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране в целом и на рынке страхования в частности бизнес практически не инвестирует в развитие отрасли: в новые сегменты, продукты, регионы», - подчеркнул Андреасян и добавил, что пока предпосылок для перемен не наблюдается.

Между тем, эксперты не ожидают ухода иностранных компаний с этого сегмента украинского рынка. Для многих из них, особенно крупных - это, прежде всего, вопрос репутации. Финансовые последствия такого шага с большой вероятностью будут намного значительнее, чем вливания капитала, которые могут понадобиться для продолжения бизнеса в Украине.

Страховщики не наблюдают каких-либо признаков оздоровления рынка в настоящий момент, и не прогнозируют улучшений в следующем году: рынок страхования разделен между крупными финансовыми группами, бизнес становится все более дорогим и менее рентабельным.

Вывод из всего перечисленного напрашивается один - тенденции текущего года найдут продолжение в 2014 году, который, по всей видимости, также будет сложным. При условии отсутствия сильных макроэкономических потрясений банковский и страховой секторы продолжат процесс восстановления, но наращивать ресурсную базу придется только за счет отечественных и российских инвесторов.

Ксения Обуховская (УНИАН)