Нацбанк стал лидером по уплате налогов за последние три года

Национальный банк Украины стал самым крупным налогоплательщиком в стране за последние три года, сообщила народный депутат Украины, член бюджетного комитета, экс-глава Госказначейства Украины Татьяна Слюз в интервью УНИАН.

«Отдельный вопрос в отношении Национального банка, который стал самым крупным налогоплательщиком за последние три года... В текущем году за 11 месяцев Нацбанк перечислили 27 млрд грн, или фактически 10% всех поступлений в госбюджет», - отметила она и пояснила, что прежде всего НБУ необходимо выполнять одну из своих основных функций – стимулировать кредитование.

Комментируя недостатки финансовой системы страны, депутат отметила, что при разработке финансового плана необходимо учитывать, что в текущем году Миндоходов собирало налоги наперед. «Много переплат, которых в следующем году может не быть», - отметила она. По мнению Татьяны Слюз, заимствовать через облигации внутреннего госзайма в иностранной валюте «опасно». «Госбюджет нуждается в гривневом финансировании. Мы осознаем, что курс инвалюты может вырасти по отношению к гривне, а это несет риск дополнительной нагрузки на бюджет», - сказала она и добавила, что помимо роста валютных займов внутри страны еще одним негативным трендом является сокращение сроков размещения ОВГЗ. «Сейчас практика изменилась - большинство размещений «короткое». Пару недель назад правительство приняло постановление, позволяющее Минфину привлекать займы на считанные дни. Наверное, ситуация с финансированием госбюджета критическая», - добавила Слюз.

Также депутат отметила, что проведенная пенсионная реформа привела к еще большему росту дефицита Пенсионного фонда. «Выплата пенсий покрывается за счет собственных средств фонда только на 50%. ПФУ ежемесячно получает ссуды Госказначейства, частично возвращает и вновь получает, потому что не имеет ресурсов для их погашения», - сказала она и добавила, что это является причиной несвоевременной оплаты платежных поручений распорядителей бюджетных средств Госказначейством.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 19 декабря представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, согласно которому прогнозируется инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП на 3%, дефицит на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП.

Верховная Рада Украины приняла постановление “Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год”, согласно которому рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года.

В то же время, 23 декабря Президент Виктор Янукович провел совещание с премьер-министром Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком по вопросу принятия госбюджета на 2014 год и выполнения социальных обязательств в рамках бюджета 2013 года. Янукович подчеркнул важность скорейшего принятия государственного бюджета на 2014 год и высказался за целесообразность продолжить парламентскую сессию и на этой неделе «не отдыхать, а работать».

Бюджетный комитет Верховной Рады решил провести свое заседание 25 декабря без рассмотрения проекта госбюджета 2014 года.

Как заявил премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства 25 декабря, Украина вынуждена начинать новый бюджетный год без принятого Закона Украины "О Государственном бюджете на 2014 год".