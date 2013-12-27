Банковский сектор Украины завершит 2013 год с низкой рентабельностью - эксперт

Банковский сектор Украины завершит 2013 год с низкой рентабельностью, показав результаты хуже прошлогодних, говорится в отчете аналитиков инвестиционной компании Dragon Capital, размещенном в системе TRDATA.

Согласно отчету, аналитики компании не ожидают увеличения рентабельности банковской сферы и в следующем году.

«Во-первых, существенно ухудшились ожидания бизнеса и его оценки инвестиционной среды, что тормозит спрос на новые кредиты. Опасным сигналом является падение прямых иностранных инвестиций в Украину: в первом полугодии 2013 г. уровень снизился до минимальных значений, хуже было в 2005 году», - говорится в отчете.

По прогнозам экспертов, в таких условиях предприятия будут брать кредиты только для финансирования текущих потребностей, при этом реализация инвестиционных проектов и развитие бизнеса будут откладываться.

Важным фактором, по мнению аналитиков компании, являются высокие гривневые процентные ставки по депозитам, которые при падающей экономике являются неподъемными для заемщиков.

«К сожалению, в 2014 году они существенно не снизятся (несмотря на краткосрочную стабилизацию в ближайшем квартале), т.к. проблема компенсации девальвационных ожиданий (т.е. удержание разницы между гривневыми и валютными депозитными ставками около 10-15 процентных пунктов) будет оставаться», - говорится в отчете.

По мнению аналитиков компании, банковская система сильно зависит от текущей макроэкономической политики, поэтому прогноз по сектору на среднесрочную перспективу остается слабым.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины в январе-ноябре 2013 года составила 2,4 млрд грн. По информации НБУ, показатель прибыли банков Украины в январе-ноябре 2013 года в 1,8 раза меньше показателя за аналогичный период 2012 года в 4,4 млрд грн.

В январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года доходы банков выросли на 10% – до 151,1 млрд грн, расходы – на 11,8%, до 148,7 млрд грн.