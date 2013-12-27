Повышение прогноза S&P по рейтингу Украины не гарантирует дальнейшего повышения рейтингов - эксперт

Повышение прогноза Standard & Poor's по суверенному рейтингу Украины до «стабильного» не является повышением рейтинга, и в дальнейшем возможно как повышение, так и понижение рейтингов, полагает руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен.

«По факту это не повышение рейтинга, поскольку кредитный рейтинг остался на прежнем уровне «B-», что говорит о низкой кредитоспособности правительства Украины. Это всего лишь пересмотр прогноза с «негативного» на «стабильный», - сказал он.

По мнению эксперта, следующая оценка кредитоспособности, возможная в течение трех месяцев, не имеет четкого направления на повышение или понижение рейтинга. «Возможно равно как повышение, так и понижение», - отметил Вальчишен.

Эксперт обратил внимание на прогнозы агентства относительно незначительного роста ВВП и стремительного роста бюджетного дефицита. «Показательно, что на 2014 год кредитное агентство оценивает реальный рост ВВП на уровне 1% в годовом выражении, что фактически указывает на продолжение экономической стагнации. Также Standard & Poor's прогнозирует укоренение неприлично большого двойного дефицита по госбюджету и счету текущих операций», - добавил Вальчишен.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне «В-», повысив одновременно прогноз до «стабильного» с «негативного», поскольку острота внешних и бюджетных проблем Украины существенно снизилась после объявления о получении финансовой помощи от России. В то же время, аналитики агентства отметили, что политические потрясения, состояние экономики, ситуация в финансовом секторе и недостаток внешней ликвидности продолжают оказывать сдерживающее влияние на рейтинги Украины, и эти рейтинги могут быть понижены в ближайшие 12 месяцев в случае снижения определенности относительно достаточности и своевременности получения финансовой поддержки от России.

Также Standard & Poor's подтвердил прогноз роста экономики (ВВП) Украины на уровне 1% и спрогнозировал рост ВВП в 2014 году на уровне 1%. Уровень инфляции до конца 2013 года составит не более 0,5%, однако уже в 2014 году агентство прогнозирует инфляцию 5%.

1 ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Прогнозы по рейтингам - негативные.