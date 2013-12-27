Гривня на межбанке подешевела по отношению к доллару

В пятницу, 27 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,2950/8,3200 грн/долл. по сравнению с 8,2750/8,2950 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,4865/11,5270 грн/евро против 11,4140/11,4475 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2543/0,2551 грн/рубль по сравнению с 0,2537/0,2545 грн/рубль на 12:00.В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,5155 (-0?1390).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3774/76, а к 15:00 выросли 1,3848/1,3850.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 26 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2200/8,2350 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,2390/11,2570 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2517/0,2523 грн/рубль.