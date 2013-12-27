Турецкая лира дешевеет до рекордного уровня

Турецкая лира упала в пятницу до рекордно низкого уровня в пятницу на фоне резкого изменения состава правительства Эрдогана. Инвесторы ожидают дальнейшего обострения коррупционного скандала, передают Вести.ru.

Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган может провести досрочные парламентские выборы, чтобы обуздать политическую неопределенность, говорят эксперты.

Политическая нестабильность в стране негативно сказывается на финансовых рынках Турции. Несмотря на старания турецкого Центрального банка остановить падение валюты, лира в среду ослабла по отношению к доллару в пятницу на 7% до рекордного уровня в 2,1769 к доллару США.

Отрицательные ожидания сохранились даже после того, как 10 из 26 министров подали в отставку, а новый состав кабинета министров страны, предложенный Эрдоганом, был утвержден президентом Турции Абдуллом Гюлем.