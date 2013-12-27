Часть финпомощи Украине может быть предоставлена в виде валюты МВФ - Медведев

Часть финансовой помощи Украине может быть предоставлена в виде кредита в форме SDR (специальные права заимствования, квазивалюта МВФ, используется для регулирования сальдо платёжных балансов, покрытия дефицита платежного баланса, расчётов по кредитам МВФ). Такое предположение сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня в беседе с журналистами, передает ИТАР-ТАСС.

"Деньги частично (для помощи Украине) будут взяты из Фонда национального благосостояния, кроме того могут быть другие ресурсы, которые мы сейчас обсуждаем, в том числе обсуждается кредит в форме SDR", - заявил Медведев.

Глава кабинета пояснил, что SDR - это квази-валюта, которой можно рассчитываться с Международным валютным фондом, а также при желании SDR можно и продать.

Президент России Владимир Путин сообщил 17 декабря по итогам российско-украинских межгосконсультаций, что РФ разместит в ценных бумагах украинского правительства часть своей резервов объемом 15 млрд долларов. 24 декабря Россия приобрела первый транш украинских суверенных облигаций на сумму 3 млрд долларов.

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Также Медведев сообщил журналистам, что "и под украинский кредит, и под белорусский кредит /Россия также предоставит денежную помощь Белоруссии в размере до 2 млрд долларов/ наши друзья и партнеры дадут нам суверенную гарантию". "И кто бы не был президентом Украины и Белоруссии в будущем, в принципе, мы можем добиваться возврата этих денег всеми доступными способами, так как они отвечают за этот кредит всем достоянием своей страны", - добавил премьер-министр.

Медведев отмел, что конечно сейчас у Украины не самый хороший кредитный рейтинг, "но я уверен, что рано или поздно ситуация наладится - Украина полноценное самодостаточное государство - там проживают более 40 млн человек, прекрасная промышленность, которую нужно, правда, возрождать". "В этом смысле это не кредит какому-то непонятному государству", - констатировал глава правительства. Он также добавил, что Россия заинтересована, чтобы российско-украинские экономические отношения реанимировались и "вышли из пике". Эти деньги, во всяком случае, наши партнеры об этом говорят, они собираются тратить не только и не столько на покрытие кассового разрыва, но и на запуск целого ряда промышленных объектов", - добавил Медведев.

"Мы будем надеяться на то, что за счет этих денег будет происходить и реанимация украинской экономики", - подчеркнул он.