Украине нужен непрерывный диалог с Таможенным союзом – Азаров

Украина должна вести непрерывный диалог со странами Таможенного союза, чтобы оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня в интервью ведущим украинским телеканалам.

«Мы участвуем в качестве наблюдателя (в Таможенном союзе - УНИАН), и надо сказать, что это очень полезно… Мы должны знать проблемы партнеров и как они эти проблемы будут решать», - подчеркнул премьер.

Читайте также: Путин расставил капканы для властей Украины - Чалый

По словам Азарова, нужно тесно сотрудничать со странами Таможенного союза, поскольку для Украины он является значительным рынком сбыта продукции.

«Мы на заседаниях правительства рассматриваем документы Таможенного союза, особенно в плане технических регламентов, норм технического регулирования, потому что это те детали, которые могут резко уменьшить товарооборот», - пояснил премьер.

«Я считаю, что нам сейчас очень важно вести с ними диалог, быть в курсе всего того, что нарабатывается, быть в курсе всех правовых документов, и это позволит нам оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию», – добавил Азаров.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины с октября начало отбор соглашений Таможенного союза, к которым Украина могла бы присоединиться. В общей сложности Украина может присоединиться к порядка 70 документам.

Справка УНИАН. Таможенный союз заработал с января 2010 года. В настоящее время в него входят Россия, Беларусь и Казахстан. В ТС приглашались Киргизия, Украина и Таджикистан.

С 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана начала работать новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство, которое должно стать важной вехой на пути к созданию крупного интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.

С мая 2013 года Украина принимает участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в качестве наблюдателя.