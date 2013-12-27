Миндоходов не планирует проверять СМИ в начале 2014 года

Министерство доходов и сборов Украины пообещало не проверять в первом квартале 2014 года ни одно средство массовой информации, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

«В 1-м квартале 2014 года в план-график документальных проверок не включен ни один представитель средств массовой информации», - говорится в сообщении министерства.

Вместе с тем, в Миндоходов подчеркнули, что в планы–графики включают только те СМИ, которые как субъекты хозяйствования имеют риски уклонения от уплаты налогов.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году были проведены проверки 18 СМИ, 9 изданий были проверены в 1-м квартале года, по 4 – во втором и четвертом, а в третьем квартале – одно СМИ.