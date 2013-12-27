Янукович подписал закон об увеличении госдолга для выпуска евробондов на 3 млрд долл.

Президент Украины Виктор Янукович подписал изменения к закону о государственном бюджете, что даст возможности выпустить государственные облигации внешнего займа в объеме 3 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Законом предлагается увеличить государственные заимствования на 19,3 млрд грн с соответствующим увеличением дефицита государственного бюджета и предельного объема государственного долга на 2013 год.

Как сообщал УНИАН, во время принятия Верховной Радой 19 декабря данного закона председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Евгений Геллер отметил, что данный закон необходим для обеспечения выпуска ОВГЗ.

19 декабря Кабинет министров Украины в рамках выполнения соглашений с Российской Федерацией о предоставлении Украине финансового ресурса объемом 15 млрд долларов в обмен на украинские суверенные евробонды одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долларов и ставкой доходности 5%. Процентный доход по облигациям будет выплачиваться ежегодно 20 июня и 20 декабря, начиная с 20 июня 2014 года.

Погашение и обслуживание облигаций осуществляется за счет средств, предусмотренных законом о государственном бюджете на соответствующий год для погашения и обслуживания государственного долга. Условия размещения облигаций обусловливаются в проспекте эмиссии.

17 декабря в Москве после заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 дол. за тысячу кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.

Путин уточнил, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния в объеме 15 млрд долларов.

В то же время опрошенные УНИАН эксперты утверждают, что соглашение о предоставлении Украине правительством Российской Федерации 15 млрд долларов в обмен на государственные долговые бумаги влечет за собой рост государственного долга Украины и концентрацию его значительной части в руках одного кредитора – России, что, в свою очередь, ставит под угрозу национальную безопасность.