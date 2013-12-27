Обама подписал бюджет на два года

Президент США Барак Обама подписал проект федерального бюджета, который позволит в следующие два года потратить на $63 млрд больше, чем планировалось ранее, пишут Вести.ru.

Согласно соглашению автоматическое сокращение расходов, известное как секвестр, сократится примерно на $40 млрд в бюджете на 2014 г. и на $20 млрд в 2015 г. Расходы в текущем финансовом году составят $1,01 трлн. При этом в предыдущем финансовом году расходы составляли $967 млрд.

Напомним, что бюджет является частью плана, согласно которому дефицит бюджета должен сократиться на $23 млрд в течение десяти лет.

Примечательно, что в рамках нового бюджета доходы вырастут на $85 млрд благодаря повышению сборов с авиапассажиров, некоторому сокращению финансирования в рамках Medicare и снижению льгот для военных пенсионеров и госслужащих.

Хотя бюджет фактически принят, чиновники еще должны договориться о повышении госдолга. По прогнозу Минфина США, верхняя планка должна быть повышена в феврале или в начале марта, для того чтобы избежать дефолта. Хотя экономисты и аналитики считают, что в реальности у Минфина будет дополнительное время.

Тем не менее председатель бюджетного комитета палаты представителей, республиканец Пол Райан заявил, что в январе республиканцы будут требовать от демократов уступок при повышении лимита государственного долга в обмен на более значительное сокращение государственных расходов.