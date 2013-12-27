Объем платежей туристического сбора в Киеве вырос на 7%

Объем платежей туристического сбора в Киеве в январе-ноябре текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% - до 7 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

Как отмечалось ранее, по состоянию на 1 октября 2013 года на учете в районных налоговых инспекциях главного управления Миндоходов в Киеве находятся 273 плательщика турсбора, из которых 166 юридических лиц и 107 физлиц.

Справка УНИАН. Туристический сбор – это местный сбор, средства от которого поступают в местный бюджет. Плательщиками туристического сбора являются граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, прибывающие на территорию административно-территориальной единицы, на которой действует решение сельского, поселкового, городского совета об установлении туристического сбора, и получают услуги по временному проживанию (ночевке) с обязательством покинуть место пребывания в определенный срок.

Туристический сбор был введен в Украине более двух лет назад как местный налог, средства от взимания которого направляются на возрождение историко-архитектурных ценностей, развитие искусства и благоустройство города.