Евро достиг максимума за 2,5 года

В пятницу, 27 декабря, евро достиг максимального значения за 2,5 года по отношению к доллару, и по итогам текущего года можно сказать, что это самая твердая среди основных валют, пишут Вести.ru.

Стоимость единой валюты достигла $1,3893, что является самым высоким показателем с октября 2011 г.

Результат свидетельствует об успешности попыток, предпринимаемых ЕЦБ и направленных на восстановление уверенности в зоне единой валюты.

Тем не менее, обменный курс представляет собой проблему для политиков, пытающихся привести экономику еврозоны к восстановлению, в то время как крупные экономики евро блока демонстрируют разные показатели.

Так, темпы роста ВВП Германии ускорились, тогда как данные по Франции говорят об ослаблении экономики.

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Руководство более слабых государств ожидает, что ЕЦБ сделает больше для стимулирования роста и снижения темпов роста инфляции. Однако нетрадиционные меры чреваты политическими проблемами.