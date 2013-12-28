Россияне теряют доверие к рублю - СМИ

За последние несколько месяцев число граждан РФ, делающих ставку на рубль, значительно снизилось. Сейчас чуть более половины россиян доверяют национальной валюте больше, чем евро и доллару, показал репрезентативный опрос, проведенный в декабре 2013 года киевским отделением Института изучения общественного мнения IFAK по заказу русской редакции DW.

На вопрос, какая валюта более надежна - американский доллар, рубль или евро, 57% россиян ответили, что больше доверяют валюте своей страны. Еще девять месяцев назад на этот вопрос точно так же ответило гораздо больше опрошенных - в мае 2013 года 73% россиян считали рубль более стабильной валютой.

Доля тех, кто больше доверяет доллару, за девять месяцев увеличилась с 8 до 12%. Евро выбирают 9% опрошенных - на 2% больше, чем в мае. Эта тенденция показывает, что россияне теряют уверенность в экономической стабильности своей страны.

Однако лишь небольшая часть респондентов сообщила, что хранит сбережения в иностранной валюте. 46% опрошенных ответили, что хранят деньги в рублях. Доля россиян, имеющих долларовые накопления, выросла с 5 до 9 процентов. 5 процентов респондентов хранят сбережения в евро. Это тоже может косвенно свидетельствовать о том, что доверие к рублю падает.

Кризис в отдельных странах еврозоны лишь отчасти отразился на отношении россиян к евро. Только 15% указали, что кризис подорвал их доверие к общеевропейской валюте. В то же время 45% опрошенных не видят негативного воздействия кризиса.