Конституционный суд Франции одобрил 75% налог для сверхвысоких доходов

Конституционный суд Франции одобрил введение налога для сверхвысоких доходов, при этом налог на уровне 75% с годовой заработной платы, превышающей 1 млн евро, будут платить сами компании.

Президент страны Франсуа Олланд намерен добиться ограничения выплат в период экономических трудностей, сообщают Вести Экономика.

В начале года Конституционный совет признал незаконным введение налога на индивидуальные доходы.

Олланд ранее говорил, что идея введения такого налога заключается в необходимости ограничения расходов компаний в то время, когда экономика сокращается, безработица растет, а рабочие требуют прекратить сокращение заработной платы. При этом он обещал справиться с ростом безработицы к концу 2013 г.

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Министр промышленности Франции Арно Монтебург в ноябре заявил, что в бедах с рынком труда виноват сильный евро. По его словам, повышение курса на 10% стоит экономике Франции 150 тыс. рабочих мест.

Кроме этого, повышение налогов должно улучшить показатели государственного бюджета, в результате дефицит в 2014 г. снизится до 3,6% ВВП по сравнению с 4,1% в текущем году. Повышение налогов и сокращение расходов должны принести бюджету около 15 млрд евро. В полном объеме требования ЕС по дефициту бюджета будут удовлетворены только к 2015 г.

Исходя из прогноза Европейской комиссии ВВП Франции в текущем году сократится на 0,1%, а в следующем году вырастет на 1,1%. В минувшем квартале экономика увеличилась на 0,5% после двух лет стагнации. По прогнозам кабинета министров, темпы роста французской экономики в следующем году не превысят 1%.