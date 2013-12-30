Янукович подписал закон об отсрочке снижения НДС и налога на прибыль

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, предусматривающий годичную отсрочку введения норм Налогового кодекса о снижении ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 17% и налога на прибыль до 16% с нынешних 19% и сохранение действующей ставки НДС с одновременным снижением ставки налога на прибыль на 1%.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Читайте также: Янукович подписал закон об увеличении госдолга для выпуска евробондов на 3 млрд долл.

Подписанный Президентом Закон №713-VII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок некоторых налогов» является одним из ключевых при формировании проекта бюджета на 2014 года в части расчета доходной части.

Этот же закон предусматривает дальнейшее снижение ставки налога на прибыль для предприятий в 2015 году до 17%, в 2016 - до 16%. Кроме того, он предусматривает повышение ставок акцизного налога на пиво на 35%, на спирт и другие алкогольные напитки - на 14%, а также повышение ставок акцизного налога на табачные изделия, табак и промышленные заменители табака и увеличение минимального акцизного обязательства по уплате акцизного налога на табачные изделия на 11,6%.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 19 декабря. За данный законопроект без обсуждения проголосовал 241 народный депутат (при необходимом минимуме в 226 голосов).