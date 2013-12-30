Глава Европейского центробанка не видит необходимости в новом сокращении ставки

Президент Европейского центробанка Марио Драги не видит срочной необходимости в новом сокращении ключевой ставки и не наблюдает признаков дефляции.

Хотя кризис еврозоны еще не преодолен, появилось множество воодушевляющих сигналов, включая восстановление экономик некоторых стран, снижение торговых дисбалансов и сокращение дефицита бюджетов, сказал Драги в интервью немецкому журналу Spiegel, передает Reuters.

"Это больше, чем мы могли ожидать в прошлом году", - сказал он.

На вопрос о дальнейшем сокращении ключевой ставки после того, как ЕЦБ снизил ее до рекордного минимума 0,25% в ноябре, Драги ответил: "Сейчас мы не видим необходимости в каких-либо срочных действиях".

Однако глава ЕЦБ отметил, что для реальных процентных ставок "ненормально и нездорово" быть негативными: "В некоторых странах они негативны, в других - позитивны, даже слишком высоки. Мы прекрасно осознаем риски подобной раздробленности".

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В ноябре годовая инфляция в еврозоне варьировалась от минус 2,9% в Греции до 1,6 % в Германии, согласно данным Евросоюза.

Риски возникновения "пузырей" активов и риски падения цен ограничены, добавил Драги. "Мы не видим никакой дефляции в настоящем... но мы должны позаботиться о том, чтобы инфляция не держалась постоянно ниже одного процента и таким образом не скатывалась в опасную зону", - отметил он.

Европейские рынки ожидают, что инфляция ускорится до желаемого уровня ЕЦБ - чуть ниже 2 процентов, сказал Драги.