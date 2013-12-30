Аргентинский песо стал лучшей валютой 2013 года

Агентство Bloomberg призналo лучшей валютой уходящего года в мире аргентинский песо, который с учетом разницы в процентных ставках в 2013 году вырос по отношению к американскому доллару почти на 20%.

Согласно данным агентства, в тройку лидеров вошли также израильский шекель и китайский RMB, которые подорожали на почти 8 и 7%, соответственно.

В пятерку лучших валют мира вошли национальные деньги двух непосредственных соседей Украины - Венгрии и Польши, которые заняли четвертое и пятое место.

Венгерский форинт за год усилился на более, чем 5% в то время, как польский злотый - на 4,7%.

Cреди лучших валют мира оказались также евро, датская крона, южно-корейский вон, мексиканский песо и швейцарский франк: их рост составил от 2,2 до 3,9%.

С другой стороны самыми худшими валютами для инвестиций в 2013 году оказались японская йена и южно-африканский ранд, которые потеряли более 16%, а также индонезийская рупия подешевевшая к доллару на 15%.

В список самых худших валют также вошли австралийский доллар, турецкая лира, норвежская крона, бразильский реал, канадский доллар, чешская крона и колумбийское песо, которые потеряли от более 5% до почти 12%.

Bloomberg в рамках этого исследования проанализировал выгодность инвестиций в 32 главные валюты мира с учетом разных процентных ставок действующих в странах.