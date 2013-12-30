Доллар опять обновил пятилетний максимум к иене

Доллар установил свежий пятилетний максимум против иены в ходе торгов в понедельник. Инвесторы говорят, что курс американской валюты, скорее всего, будет расти и дальше, если предстоящие данные по ситуации в экономике США окажутся сильными, сообщают Вести.ru.

Доллар в ходе торгов достиг 105,41 иены, и это самый высокий уровень с 6 октября 2008 года.

Многие участники рынка ушли на каникулы, а ликвидность меньше, чем обычно, чем и объясняется то, что доллар не смог преодолеть отметку 105,5 иен. Этот уровень является технически важной отметкой.

Но трейдеры в Токио говорят, что их европейские коллеги могут подтолкнуть доллар выше этого уровня. Не исключается, что курс достигнет 107-108 иен за доллар уже в начале следующего года, когда японские инвесторы вернутся с каникул 6 января.

Поддержку доллару оказывает то, что восстановление экономики США является устойчивым, и то, что Банк Японии, скорее всего, предпримет дополнительные меры по смягчению в ближайшие месяцы для поддержки экономики.

"Нет ничего страшного в нашем прогнозе о том, что доллар будет торговаться в диапазоне 110-115 иен, а Nikkei 225 превысит 19000 пунктов к середине следующего года", - сказал стратег Deutsche Bank Таисуке Танака.