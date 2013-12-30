Беларусь внесла очередной платеж на 168,3 млн долл. по кредиту МВФ

Беларусь 30 декабря 2013 года осуществила двадцать третье погашение основного долга по кредиту stand-by Международного валютного фонда (МВФ) в размере 168,3 миллиона долларов, говорится в сообщении министерства финансов Беларуси, пишет ПРАЙМ.

В марте 2010 года совет исполнительных директоров МВФ принял решение о выделении заключительного пятого транша кредита в рамках программы stand-by, заключенной между Белоруссией и МВФ в январе 2009 года, в размере 670 миллионов долларов. В результате общий объем предоставленных Белоруссии финансовых ресурсов в рамках программы stand-by составил 3,46 миллиарда долларов.