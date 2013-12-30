Украина погасила синдицированный кредит Sberbank CIB на 750 млн долл.

Украина заменила синдицированный кредит на 750 млн долл., полученный в сентябре текущего года у Sberbank CIB, более дешевым заимствованием, что позволило сэкономить около 49 млн долл., сообщила УНИАН пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Мы осуществили такое погашение путем замещения более дешевым заимствованием, чем сэкономили около 49 млн долл. Такие расходы по кредиту мы бы понесли при ставке 9,5% годовых, установленной с 13 декабря», - прокомментировали в пресс-службе в ответ на запрос о погашении синдицированного кредита на 750 млн долл., полученного в сентябре текущего года у Sberbank CIB.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Украина привлекла синдицированный кредит в размере 750 млн долл. у Sberbank CIB на срок до двух лет по ставке доходности 6,5% годовых с ежеквартальной выплатой процентов и единоразовой комиссией 3,02% основной суммы займа. Кабинет министров Украины с 13 декабря повысил ставку по этому кредиту до 9,5% годовых.

17 декабря в Москве в ходе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

Правительство Украины одобрило выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%. Россия выкупила эти облигации 24 декабря, Национальный банк Украины получил средства от размещения облигаций также 24 декабря.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 30 декабря, с начала года в госбюджет поступило 150,513 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 79,804 млрд грн, на обслуживание госдолга – 31,687 млрд грн.