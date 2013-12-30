Польша отберет у частных пенсионных фондов около 50 млрд долл.

Варшава . Президент Польши Бронислав Коморовский поддержал подготовленную правительством пенсионную реформу, в результате которой власти смогут отобрать у частных пенсионных фондов около 50 млрд долл. – почти половину накопленных ими средств с 1999 года.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, соответствующий законопроект глава Польского государства подписал 27 декабря.

В пресс-службе Коморовского отметили, что Президент решил поддержать пенсионную реформу для "безопасности государственных финансов", и что без нее госдолг Польши в 2014 году превысил бы второй конституционный порог в 55% ВВП.

Польские СМИ сообщают, что подписанный закон обяжет частные пенсионные фонды (OFE) передать в государственный пенсионный фонд (ZUS) закупленные ими государственные облигации, которые сейчас составляют около половины всего их портфеля, которые позже будут аннулированы. По данным Gazeta Wyborcza, новый закон позволит сократить государственный долг Польши на 7%.

Закон также вводит добровольность выбора поляками фонда, в котором они хотят хранить свои пенсионные сбережения: в OFE или ZUS.

В тоже время Президент Польши решил направить закон после его публикации на анализ в Конституционный суд, поскольку ряд его положений могут не отвечать Основному закону страны.

В частности, речь идет о запрете для OFE вкладывать в правительственные или гарантированные правительством ценные бумаги, обязательстве большую часть средств вкладывать в акции, а также о запрете рекламы частных пенсионных фондов и введении штрафа за его нарушение.

Критики реформы осудили решение Коморовского, отметив, что признание судом антиконституционности закона создаст еще больше проблем для польских властей в будущем.

Глава правительства Польши Дональд Туск, которого цитирует его пресс-служба, высказал уверенность в том, что новый закон отвечает Конституции страны.

Ряд критиков пенсионной реформы называют главной ее целью отобрать средства у частных фондов, ставя под сомнение декларируемые правительством цели улучшения системы как таковой.

Справка УНИАН. Польша провела пенсионную реформу в 1999 году, добавив к возможности накапливать средства на пенсию, кроме государственного фонда, в частные пенсионные фонды, которые вкладывали средства будущих пенсионеров на финансовых рынках. Критики реформы обращали внимание на сравнительно слабые результаты инвестиций польских OFE и высокие оплаты за их услуги.

По последним данным на конец ноября текущего года, в Польше действовало 13 частных пенсионных фондов с активами около 100 млрд долл. Пенсионные счета в OFE имело более 16 млн жителей 38-миллионной страны.